Braga-F. C. Porto da 27.ª jornada já tem data

A Liga divulgou, esta quarta-feira, as datas e horas dos jogos da 27.ª jornada. O campeonato regressa a 29 de março, após a paragem devido aos compromissos das seleções nacionais.

A ronda começa com a visita do Moreirense a Portimão. O jogo está agendado para sexta-feira, 29 de março, às 20.30 horas. Já F. C. Porto, Sporting e Benfica entram em campo no sábado, 30 de março. Os dragões defrontam o Braga, na Pedreira, a partir das 15.30 horas. Os leões medem forças com o Chaves, em Trás-os-Montes e o Benfica recebe o Tondela a partir das 20.30 horas.

Os horários da 27.ª jornada:

Sexta-feira, 29 de março

- Portimonense-Moreirense, 20.30 horas

Sábado, 30 de março

- Braga-F. C. Porto, 15.30 horas

- Chaves-Sporting, 18 horas

- Santa Clara-Vitória de Guimarães, 20.30 horas

- Benfica-Tondela, 20.30 horas

Domingo, 31 de março

Marítimo-Nacional, 15 horas

Rio Ave-Aves, 17.30 horas

Boavista -Belenenses SAD, 20 horas

Segunda-feira, 1 de abril

Feirense-Vitória de Setúbal, 20.15 horas