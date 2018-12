Braga goleia em Setúbal e assegura presença na "final four"

Ontem às 22:02 Facebook

O Sporting de Braga garantiu esta sexta-feira o primeiro lugar do grupo B da Taça da Liga e apurou-se para as meias-finais da competição, após vencer 4-0 o Vitória de Setúbal, em partida da terceira jornada.

Os golos do jogo, que marcou o reencontro entre os dois clubes 10 dias depois de os minhotos terem afastado os sadinos da Taça de Portugal (1-0 após prolongamento), foram apontados todos na segunda parte por Paulinho ('bisou'), Wilson Eduardo e Pablo.

Com nove e sete alterações, respetivamente, setubalenses e bracarenses, que há cinco dias tinham sido goleados (6-2) pelo Benfica na I Liga, apresentaram-se em campo com autênticas revoluções no 'onze' em relação aos que tinham utilizado na jornada anterior do campeonato.

Numa primeira parte em que as ocasiões de golo surgiram junto de ambas as balizas, os vitorianos, a jogarem apenas para cumprir calendário, criaram, aos sete minutos, a primeira ocasião de perigo, num remate de Allef, que foi travado por Marafona.

Aos 26 minutos, já depois de o guarda-redes sadino Milton Raphael sair lesionado (20) e ser substituído por Joel Pereira, o Braga voltou a passar por apuros num remate de Costinha, que obrigou o guardião dos bracarenses a aplicar-se para evitar o golo.

Antes do intervalo, do lado do Sporting de Braga, Paulinho foi o homem que mais perigo criou junto da baliza vitoriana, como demonstram os lances em que deixou sérios avisos aos sadinos, aos 34 e 40 minutos.

No segundo tempo, os minhotos entraram dominadores e chegaram ao golo aos 53 minutos, por intermédio de Paulinho, que só teve de encostar para fazer o 1-0, após assistência de Wilson Eduardo do flanco esquerdo.

Volvidos seis minutos, os mesmos protagonistas, mas na ala direita, construíram o 2-0. Wilson Eduardo deixou para trás dois defesas sadinos e voltou a assistir Paulinho, que 'bisou' no encontro.

Até ao final, Wilson Eduardo, aos 76, e Pablo, aos 88, fecharam as contas do marcador, em lances em que os setubalenses revelaram total falta de discernimento na abordagem.