Braga goleia Estoril e fica a quatro pontos do Sporting

O Sporting de Braga goleou, este sábado, o Estoril, por 6-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga e ficou a quatro pontos do Sporting, terceiro classificado.

Wilson Eduardo (7 minutos), Paulinho (44 e 68), Ricardo Horta (45+2 e 90+3) e Fábio Martins (77) marcaram os golos da quarta vitória consecutiva dos bracarenses, que passaram a somar 55 pontos, a quatro dos 'leões'.

O Estoril Praia, que somou a quarta derrota consecutiva - incluindo a segunda parte com o F. C. Porto -, é 17.º e penúltimo classificado, com 21 pontos.

Na próxima jornada, o Braga recebe o Moreirense e o Estoril defronta, fora de casa, o Boavista.