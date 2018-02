Braga goleia V. Guimarães no dérbi

Ontem às 22:10 Facebook

Na ressaca da derrota europeia, os braguistas foram ao D. Afonso Henriques submeter o grande rival a um dos resultados mais pesados da história neste dérbi do Minho.

Foi o Braga a rir no dérbi com o V. Guimarães, disputado este domingo, no D. Afonso Henriques, na 23.ª jornada da Liga. 0-5 foi o resultado.

A jogar em casa, os vitorianos até começaram ameaçadores, mas nunca mais se levantaram depois de Dyego Sousa desferir o primeiro golpe.

Minutos depois, Wakaso foi expulso, numa decisão controversa de Bruno Paixão, e o penálti permitiu a Hassan dilatar o avanço e logo ali dissipar as dúvidas quanto ao vencedor. Antes do intervalo, Vukcevic fez o 0-3.

Quase logo após o reatamento, Wilson Eduardo também fez o gosto ao pé, cabendo a Ricardo Esgaio consumar a goleada. Depois do 0-5 ainda restava meia-hora para o apito final, mas o resultado não sofreu mais alterações.

Com este resultado, o Braga passa a somar 49 pontos, enquanto o V. Guimarães continua com os mesmos 29 e passa a ter a pior defesa do campeonato.