O Braga venceu (5-1), esta terça-feira, o Varzim em mais um jogo de pré-época.

No segundo jogo de pré-época, disputado no Complexo Desportivo de Fão repleto de adeptos, os minhotos somaram mais um triunfo na pré-época. Num jogo em que os minhotos dominaram o encontro do início ao fim, Paulinho e Ricardo Horta estiveram em destaque ao bisarem na partida. Stojiljkovic, de grande penalidade, fechou a contagem e Pablo marcou o único golo do Varzim.

No final, Sá Pinto, que recentemente assumiu o comando técnico do Braga depois da saída de Abel Ferreira para o APOEL, fez a festa com os adeptos.