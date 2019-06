Braga joga particular com Mónaco de Leonardo Jardim a 24 de julho

Hoje às 20:19 Facebook

O Braga vai defrontar o Mónaco, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, em jogo particular, agendado para dia 24 de julho, no Estádio Municipal de Braga.

A partida constitui um regresso do treinador madeirense à Pedreira, depois de ter representado o emblema da cidade dos Arcebispos em 2011/12, e também servirá para mostrar o novo relvado do recinto.

Três dias depois, a 27 de julho, realiza-se o "SC Braga Day", com o ponto alto das festividades a ser o jogo de apresentação aos sócios.

Jogos de pré-época do Braga:

6 julho: Braga-Oliveirense (Cidade Desportiva Braga)

9 julho: Varzim-Braga (Estádio do Varzim)

13 julho: Portimonense-Braga (Estádio Mun. Portimão)

16 julho: Braga-Al-Duhail (Estádio Mun. Portimão)

16 julho: Milwall-Braga (Quinta do Lago)

19 julho: Marítimo-Braga (Lagoa)

19 julho: Braga-Lille (Albufeira)

24 julho: Braga-Mónaco (Estádio Mun. Braga)

25 julho: Braga-Tondela (CD Fão)

27 julho: Braga Day