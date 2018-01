Braga lamenta "provocação" e "insultos" após confusão em jogo dos juvenis

Joaquim Gomes Ontem às 20:13 Facebook

O Sporting de Braga emitiu ao final da tarde um comunicado em que lamenta a alegada "provocação" e os "insultos" dos jogadores do F. C. Porto, no final do jogo de juvenis

"A atitude dos jogadores do F. C. Porto no final do jogo, claramente provocatória e até insultuosa para com o SC Braga e os seus adeptos, é censurável e desprestigia, antes de tudo, o desportivismo e a grandeza de uma instituição como o F.C. Porto e os valores da sua centenária história", refere o comunicado do Sporting Clube de Braga.

"Aliás, a gravidade de tais comportamentos é verificável pelas sanções disciplinares ocorridas após o apito final, nomeadamente a expulsão do jogador Rúben Amaral e a admoestação com cartão amarelo do jogador Moisés Conceição", diz o clube de Braga.

"Tal como os agentes desportivos, também os adeptos têm direitos e deveres a observar: um jogador não convocado e que não conste da ficha de jogo é na bancada um adepto", acrescenta o Sporting de Braga, referindo-se ao avançado portista Edgar Pereira, de 16 anos, que acabou sendo agredido no rosto, dentro do relvado, depois de terminar o jogo.

"Tem a obrigação de não ofender aqueles com quem partilha espaço e de se comportar em conformidade com o local onde se situa", afirma o clube, "condenando quaisquer excessos, mesmo aqueles que se manifestem como uma reação a provocações gratuitas e insultuosas".

O Braga enaltece "o comportamento dos seus jogadores e responsáveis, que à margem do jogo souberam respeitar os valores que norteiam o clube e perante os excessos de outrem, foram capazes de controlar os seus ímpetos de reação e mais ainda contribuíram para refrear os ânimos e para o rápido restabelecimento da normalidade, conforme se comprova através das imagens da transmissão do encontro".

"Este clube tem consciência, naturalmente, dos factos de extrema gravidade que têm estado associados ao fenómeno desportivo, mas não se deixará envolver em manobras de distração ou tentativas de colagem a comportamentos que o SC Braga repudia e que em momento algum se verificaram este domingo", refere também o Sporting de Braga.