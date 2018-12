Braga perde "central" até final da época

Hoje às 18:29 Facebook

Lucas Cunha contraiu lesão ligamentar no joelho direito, que obriga a cirurgia e a uma recuperação nunca inferior a seis meses.

O defesa central brasileiro, de 21 anos, lesionou-se num treino. Será operado nos próximos dias e ficará de baixa até final da temporada.

Contratado no verão de 2014, Lucas vai na quinta época ao serviço do Braga. Fez o tirocínio na equipa B do clube minhoto e foi promovido nesta temporada à equipa principal, pela qual ainda aguardava a estreia na primeira liga (foi suplente não utilizado em alguns jogos).

Apesar desta baixa, que se segue à saída de Rosic (emprestado ao Nacional), o Braga não deverá recorrer ao mercado, porque ainda tem um efetivo de quatro defesas centrais: Pablo Santos, recuperado da lesão (mialgia muscular na coxa direita) que o afastou dos últimos jogos, Raul Silva, Bruno Viana e Ricardo Ferreira, este já refeito da lesão que o afastou dos relvados durante quase um ano, desde janeiro, mas que ainda procura a condição física perdida pela longa paragem e exigida para a competição.

Para o próximo jogo, na 12.ª jornada da Liga, em Tondela, no sábado (18 horas, SportTv5), o treinador do Braga, Abel Ferreira, deverá optar pela dupla de centrais dos últimos jogos, composta por Bruno Viana e Raul Silva.