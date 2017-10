Braga perde em casa frente ao Ludogorets

JN Hoje às 22:05, atualizado às 22:06 Facebook

O Braga perdeu, em casa, esta quinta-feira, frente ao Ludogorets na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

A equipa búlgara chegou à vantagem aos 26 minutos, por Moti. Após um bom cruzamento de Wanderson, o defesa central cabeceou no coração da área e inaugurou o marcador. Matheus ainda tocou na bola, mas em vão. Dois minutos depois, Wanderson esteve muito perto de ampliar o resultado mas Matheus estava atento.

O Braga tentou ir atrás do resultado mas seriam os Búlgaros a aumentar a vantagem, graças a um autogolo de Raul. Goiano deu a bola a Lukoki e o atacante ficou na cara de Matheus. Driblou o guardião e rematou ao poste mas, quando a bola passeava junto à linha de golo, Raúl tentou cortar mas acabou por marcar na própria baliza.

Com este resultado, o Braga está em segundo lugar do grupo C, com seis pontos. No outro jogo do grupo, o Hoffenheim venceu o Istambul por 3-1.