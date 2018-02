Braga safa-se de Mitroglou frente ao Marselha

Almiro Ferreira Hoje às 16:35 Facebook

O ex-avançado do Benfica fartou-se de ganhar aos minhotos quando esteve em Portugal, mas é baixa no Marselha para o duelo europeu.

Verdadeira "besta negra" da equipa minhota, o ex-atacante do Benfica está de baixa, com lesão muscular, e desfalca a ofensiva do Marselha para o jogo desta quinta-feira (18 horas), na primeira mão dos 1/16 de final da Liga Europa. Um alívio para o Braga.

O avançado grego transferido do Benfica para o Marselha no último verão, por 15 milhões de euros, nem costuma ser titular do OM, mas a simples presença podia gerar todos os receios. Mitroglou já fez cinco jogos contra o Braga, sempre a camisola das águias, e saiu sempre vencedor. E marcou dois golos ao guarda-redes Matheus.

O treinador do Olympique, que também não poderá contar com outro lesionado, o guarda-redes Mandanda, lamentou a lesão que Mitroglou contraiu numa coxa, durante o treino de terça-feira. "Não temos mais nenhum atacante com o mesmo perfil de Mitroglou. Vai fazer falta", disse Rudi Garcia, acrescentando que espera "um jogo e uma eliminatória bem difícil, ante um adversário de muita qualidade e ainda de mais experiência na Liga Europa".

O Braga treina ainda esta tarde de quarta-feira no Stade Vélodrome, onde começará a discutir o acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Tudo no mesmo sítio onde, em novembro de 2015, na fase de grupos da Liga Europa, perdeu por 1-0, num desafio que ficou marcado pelo burlesco episódio que afetou a equipa minhota, vítima de um insólito assalto, que lhe levou 60 pares de chuteiras do balneários, na noite que antecedeu o jogo.

Se se descontarem lesões de longa data, como as do defesa central Ricardo Ferreira e a do médio Fransérgio, e a indisponibilidade de outro defesa, Raul Silva, suspenso por abuso de cartões amarelos, a equipa minhota está praticamente na máxima força.

O treinador Abel Ferreira convocou 21 jogadores. Destaque para as estreias do defesacentral croata Lukic e do jovem garda-redes da equipa B Ricardo Velho, que deverá ficar fora da ficha técnica do desafio. Matheus será o guarda-redes titular e Tiago Sá fica no banco para qualquer eventualidade.

A segunda mão disputa-se na quinta-feira da próxima semana, no Estádio Municipal de Braga.