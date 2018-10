Hoje às 22:44 Facebook

Twitter

O Braga empatou (1-1), este sábado, na receção ao Rio Ave, em jogo da sétima jornada da Liga, mantendo a primeira posição da prova, mas podendo ser ultrapassado no domingo.

Conscientes de que uma vitória lhes asseguraria a manutenção do primeiro lugar isolado no final da ronda, os arsenalistas adiantaram-se no marcador aos 28 minutos, por Ricardo Horta, mas os vila-condenses reagiram e igualaram volvidos seis minutos, por intermédio de Gelson Dala.

Apesar do empate, o Braga mantém o primeiro lugar da prova, agora com 17 pontos, podendo ser ultrapassado no domingo, caso o F. C. Porto vença no reduto do Benfica, ou igualado pelos encarnados, em caso de vitória destes. O Rio Ave é para já quarto classificado, com 14 pontos.

No final do encontro, o Rio Ave pediu uma grande penalidade após uma alegada falta de Bruno Viana sobre Galeno mas o árbitro nada assinalou e ambos os treinadores acabaram expulsos.

Veja o lance