Braga vai fazer exposição ao Conselho de Arbitragem com vídeo de alegados erros

António Salvador, presidente do Braga, informou José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que vai fazer chegar uma exposição acompanhada de vídeo de factos em que os bracarenses se consideram penalizados pela arbitragem da meia-final da Taça de Portugal, contra o F. C. Porto.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pediu a António Salvador indícios ou provas de crimes no futebol e na arbitragem, a que aludiu o líder do Braga, terça-feira, após o empate, 1-1, com o F. C. Porto e que confirmou o afastamento dos bracarenses da Taça de Portugal.

António salvador respondeu ao informar que vai enviar para o CA uma exposição sobre factos ocorridos durante a temporada em jogos do Braga e do Braga B.

Os arsenalistas vão fazer uma exposição acompanhada de vídeo sobre factos que consideram ter sido prejudiciais para as duas equipas bracarenses que competem nos campeonatos profissionais e que, na ótica de Salvador, afetou o rendimento de ambas.

Com isso, António Salvador pretende que as imagens sejam analisadas pelo CA, a quem pede que as envie para as entidades competentes, de modo a seja averiguado se há fatores externos que têm condicionado e desvirtuado os resultados e as classificações.