Braga vai organizar Taça da Liga por mais dois anos

A cidade de Braga vai organizar mais duas "Final Four" da Taça da Liga, sabe o JN.

A "final four" da Taça da Liga vai disputar-se novamente em Braga nos próximos dois anos, apurou o JN.

A cidade minhota recebe, até sábado, a edição de 2017/18 da final four, depois de no ano passado ter sido no Algarve a servir de palco da competição. Esta quarta-feira, F. C. Porto e Sporting lutam por um lugar na final, para a qual já está apurado o V. Setúbal que terça-feira venceu a Oliveirense por 2-0, com golos de Gonçalo Paciência e Allef.

O S. C. Braga, recorde-se, não passou da fase de grupos.