Braga vai recorrer de castigo de jogo à porta fechada

O Braga vai recorrer do castigo de um jogo à porta fechada decretado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o que, desde logo, suspende a pena.

Em comunicado, a SAD arsenalista frisa a "surpresa" com que recebeu a punição e anuncia "o recurso, com efeitos suspensivos", para o Pleno do CD federativo, "ao qual esta sociedade vai apelar por entender que a pena aplicada é desconforme com os factos imputados".

Em causa estão "ocorrências", que o clube não especificou, durante o jogo que opôs os bracarenses ao Sporting, a 31 de março, na 28.ª jornada da I Liga da época passada (triunfo dos arsenalistas por 1-0).

Essas "ocorrências", no entendimento da Formação Colegial Restrita do CD, "atrasaram o reatar do encontro", estando em causa "um hiato de 18 segundos", dizem os minhotos.

"A Sporting de Braga, SAD irá obviamente até às últimas instâncias na defesa da sua posição, entendendo que a punição em causa fere o futebol no seu âmago, que são os adeptos e o direito de estes acederem aos espetáculos desportivos", conclui.

O Benfica e o Paços de Ferreira, que entretanto foi despromovido à II Liga, também foram castigados pelo CD da FPF com um jogo à porta fechada.