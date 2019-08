Braga garante vaga na fase de grupos

Hoje às 20:30 Facebook

O Braga garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa, ao vencer, na Rússia, o Spartak Moscovo, por 2-1, na segunda mão do play-off, ao qual somou o triunfo, caseiro, por 1-0, na passada semana.

O extremo Ricardo Horta foi a grande figura do apuramento dos arsenalistas ao ser o autor de todos os golos minhotos (em casa tinha feito o único tento do triunfo bracarense). Na partida disputada na capital russa, o avançado português voltou a fazer o gosto ao pé e colocou o conjunto treinado por Ricardo Sá Pinto em vantagem ainda antes do intervalo, com remates certeiros aos 42 e 45+3 minutos.

Com a eliminatória em 3-0, no segundo tempo o conjunto português foi gerindo a margem no marcador e aguentando a pressão do Spartak Moscovo, que só logrou reduzir, aos 89 minutos, por Zelimkhan Bakaev.