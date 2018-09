Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:26 Facebook

O Braga venceu (3-0), este domingo, o Belenenses no Jamor em jogo a contar para a sexta jornada da liga. Guerreiros do Minho são agora líderes da Liga.

A equipa de Abel Ferreira chegou à vantagem aos 27 minutos, por Wilson Eduardo. Após um cruzamento de Ricardo Horta para a marca de grande penalidade, Wilson apareceu a encostar. Muriel ainda toca na bola, mas não evitou o golo.

Sete minutos depois, nova festa guerreira. Após assistir Wilson Eduardo para o golo inaugural, Ricardo Horta fez o 2-0 para o Braga, num lance que começou num erro de Muriel.

Já na segunda parte, a equipa minhota voltou a marcar. Wilson Eduardo, de grande penalidade, não deu hipótese de defesa para Muriel e bisou no encontro.

Com este resultado, o Braga sobe à liderança da liga com um ponto de vantagem em relação ao F. C. Porto. Na próxima jornada, o Braga recebe o Rio Ave e o Belenenses defronta o Feirense em Santa Maria da Feira.