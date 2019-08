JN Hoje às 21:47 Facebook

O Braga venceu novamente o Brondby, desta vez por 3-1, e vai defrontar os russos do Spartak de Moscovo para decidir o acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Os minhotos receberam e venceram o Brondby, por 3-1, garantindo a qualificação para o play-off da Liga Europa.



A equipa de Sá Pinto marca, assim, encontro com os russos do Spartak de Moscovo, com quem vai discutir o acesso à fase de grupos.