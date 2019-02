Hoje às 22:09, atualizado às 22:31 Facebook

O Braga cumpriu na curta deslocação à Vila das Aves, venceu por 2-0, e subiu, à condição, ao segundo lugar do campeonato.

Arsenalistas ficam a três pontos do líder F. C. Porto e com mais dois do que o Benfica, que só entram amanhã em campo, em Alvalade, frente ao Sporting. O Aves é antepenúltimo, com 18 pontos.

Num jogo muito disputado, o Braga teve quase sempre ascendente. Porém, só aos 61 minutos conseguiu desbloquear a bem estruturada defensiva avense, através de um remate à entrada da área de Marcelo Goiano. Seis minutos depois, o oportuno Paulinho concluiu uma bela jogada ofensiva e fixou o resultado final.