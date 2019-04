Hoje às 20:32 Facebook

A equipa de Abel Ferreira somou mais três pontos, desta vez frente ao já despromovido Feirense. Os minhotos dominaram todos os dados estatísticos relevantes, mas os golos só surgiram na etapa complementar

O Sporting de Braga manteve-se, este sábado, na corrida ao terceiro lugar do campeonato português de futebol, ao vencer por 2-0 no reduto do já despromovido Feirense, em encontro da 30.ª jornada.

O brasileiro Fransérgio, aos 46 minutos, e Ricardo Horta, aos 76, apontaram os tentos dos 'arsenalistas', que alcançaram o oitavo triunfo fora de portas.

O onze de Abel Ferreira, quarto classificado, passou a somar 64 pontos, menos três do que o Sporting, terceiro, e já mais 15 em relação ao Moreirense, quinto, que já não pode alcançar os arsenalistas.

O resumo da partida está neste vídeo em baixo.

Veja agora a ficha de jogo.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense - Sporting de Braga: 2-0

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, Fransergio, 46 minutos.

2-0, Ricardo Horta, 76.

Equipas:

- Feirense: Caio Secco, Tiago Mesquita (Stivan, 66), Flávio Ramos, Briseño, Tiago Gomes (Afonso, 84), Cris (Edinho, 77), Babanco, Edson Farias, Luís Machado, Tiago Silva e Valencia.

(Suplentes: André Moreira, Stivan, Edinho, Crivellaro, Matheus Anderson, Afonso e Philipe Sampaio).

Treinador: Filipe Martins.

- Sporting de Braga: Tiago Sá, Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Pablo, Murilo, João Palhinha, Claudemir, Wilson Eduardo (Trincão, 72), Ricardo Horta (João Novais, 86), Fransérgio (Ryller, 78) e Paulinho.

(Suplentes: Matheus, Diogo Figueiras, Ryller, João Novais , Xadas, Fábio Martins e Trincão).

Treinador: Abel Ferreira

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fransérgio (69) e Claudemir (73).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.