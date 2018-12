Braga vence Moreirense e iguala F. C. Porto na liderança

Hoje às 22:52 Facebook

O Sporting de Braga igualou este sábado provisoriamente o F. C. Porto na liderança da Liga ao vencer em casa o Moreirense por 2-0, em jogo da 11.ª jornada.

Wilson Eduardo, aos 12 minutos, de grande penalidade, e Paulinho, aos 25, assinaram os golos dos bracarenses, que somam os mesmos 24 pontos do líder e campeão F. C. Porto, que visita o Boavista no domingo.

O Sporting de Braga regressou aos triunfos, depois da derrota no terreno dos dragões (1-0), e manteve um ponto de vantagem sobre o Benfica, terceiro com 23, que este sábado goleou na receção ao Feirense (4-0).

O Moreirense, que somava cinco vitórias consecutivas, três delas para o campeonato, segue no sétimo lugar, com 16.