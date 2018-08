Braga vence Nacional em jogo de "bis"

JN Ontem às 22:10 Facebook

O Braga venceu este domingo, em casa, o Nacional da Madeira, por 4-2, em jogo a contar para a primeira jornada da I Liga portuguesa.

No Estádio Municipal de Braga, o Braga iniciou, este domingo, a época 2018/19 com nota positiva, após a vitória frente aos madeirenses do Nacional, por 4-2, com "bis" de Dyego Sousa, aos 4 e 32 minutos, e de Ricardo Horta, aos 48 e 72. Do lado dos insulares, Bryan Rochez também bisou, aos 23 e 37 minutos.



Num jogo cheio de golos, o Braga foi sempre superior e nunca esteve em inferioridade no marcador. A formação minhota esteve mais perto de marcar o quinto do que o Nacional de fazer o terceiro, com o defesa Arthur a fazer de guarda-redes em duas ocasiões e, Bruno Xadas, a rematar ao poste já nos descontos, aos 90+2.

O Braga junta-se no topo da classificação ao campeão F. C. Porto, mas também ao Benfica, Sporting, Vitória de Setúbal, Marítimo, Feirense e Belenenses, que também iniciaram o campeonato a ganhar.