Dois golos em dois minutos foram decisivos para o triunfo dos arsenalistas em Portimão, por 2-1.

O Braga entrou praticamente a ganhar no encontro. Aos nove minutos, Paulinho inaugurou o marcador com uma execução perfeita, a passe de Raúl Silva, e no minuto seguinte Wilson Eduardo ampliou a vantagem dos arsenalistas, recarregando, com êxito, um remate que o próprio enviara ao poste.

O Portimonense não demorou a responder aos dois golos sofridos e, aos 12 minutos, dispôs de um penálti, após falta de Bruno Viana sobre Paulinho. Porém, Nakajima desperdiçou a soberana oportunidade ao rematar por cima do alvo. Até ao intervalo, Matheus negou, por duas vezes, o golo aos algarvios, tendo Paulinho também ameaçado o terceiro tento dos minhotos.

Lançado ao intervalo para o lugar de Wellington, Fabrício reduziu a desvantagem dos algarvios, aos 56 minutos, e relançou o jogo. O brasileiro não vacilou da marca de penálti, após derrube de Marcelo Goiano a Pires, e deu esperança ao Portimonense. Contudo, apesar da pressão ofensiva, a equipa de Vítor Oliveira não aproveitou nenhuma das oportunidades de que dispôs.