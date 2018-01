JN Ontem às 22:26 Facebook

O Braga venceu (2-1), este sábado, o Rio Ave na Pedreira e igualou o Benfica no terceiro lugar da classificação à condição.

A equipa de Abel Ferreira chegou à vantagem aos 19 minutos. André Horta isolou Ricardo Horta que, na cara de Rui Vieira, marcou o primeiro golo da noite. O Rio Ave chegou ao empate ainda na primeira parte, perto do intervalo: assistência de Rúben Ribeiro para João Novais, que rematou na entrada da área e não deu hipótese de defesa a Matheus.

O golo do triunfo do Braga chegou aos 83 minutos, por Fábio Martins. O avançado recebeu no corredor esquerdo e, de fora da área, selou o resultado.

Com este triunfo, os minhotos igualam, com 37 pontos, o Benfica no terceiro lugar da classificação da liga, que este domingo joga frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos. Na próxima jornada, o Braga recebe o Benfica e o Rio Ave defronta, fora de portas, o Belenenses.