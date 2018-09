Braga vence Sporting e acompanha Benfica no topo da classificação

JN Hoje às 22:13 Facebook

O Sporting de Braga venceu esta segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga, o Sporting, por 1-0, em jogo a contar para a quinta jornada da Liga. Com este resultado os "arsenalistas" somam 13 pontos e partilham a liderança do campeonato com o Benfica.

Os treinadores não reservaram surpresas para os respetivos onzes, merecendo destaque nos bracarenses a titularidade do jovem Tiago Sá na baliza e, nos leões, de André Pinto, que voltou a fazer dupla com Coates, dada a lesão de Mathieu.

O lance que decidiu o jogo surgiu aos 67 minutos, com Dyego Sousa, que marcou o seu quinto golo no campeonato, a desviar um centro de Eduardo.

O Sporting fez uma primeira parte de bom nível, tendo até criado mais oportunidades que o Braga, mas baixou muito de rendimento na segunda metade do jogo, e os da casa souberam aproveitar da melhor forma.

Com a vitória frente ao Sporting, os minhotos somam agora 13 pontos e partilham a liderança do campeonato com o Benfica. Por outro lado, o emblema de Alvalade perdeu pela primeira vez na época 2018/19 e ocupa o quinto lugar com 10 pontos, os mesmos que Rio Ave e Marítimo.