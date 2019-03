Nuno Barbosa Hoje às 20:06, atualizado às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de Ricardo Horta bastou para o Braga vencer o dérbi do Minho e conquistar mais três pontos. Com este triunfo, o Sporting fica obrigado a ganhar no Bessa para não ficar mais longe do pódio.

Uma derrota do Braga e um triunfo do Sporting deixariam os dois clubes com os mesmos 52 pontos no terceiro posto da tabela classificativa da Liga. No entanto, os "Guerreiros do Minho" venceram o V. Guimarães (1-0), em Braga, e colocaram pressão nos leões de Keizer que, a partir das 20.30, defrontam o Boavista, no Estádio do Bessa.

O único golo no Municipal de Braga foi apontado ainda no primeiro tempo, por Ricardo Horta.

O Braga parece, assim, ter-se reencontrado com os bons resultados, uma vez que na pretérita jornada já havia vencido o Rio Ave, por 2-1, em Vila do Conde.

O V. Guimarães, desta forma, não conseguiu aproveitar o deslize do Moreirense frente ao Marítimo (derrota por 3-2) para atacar o quinto lugar, que poderá dar acesso à próxima edição das competições europeias.

Recorde-se que o segundo classificado do campeonato, o F. C. Porto, defronta este domingo o Feirense, em Santa Maria da Feira, e o líder Benfica só joga na segunda-feira, frente ao Belenenses, no Estádio da Luz.

Veja abaixo os casos da partida