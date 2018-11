Braga vence V. Setúbal e junta-se ao F. C. Porto na liderança

JN Hoje às 22:44 Facebook

Um bis de Dyego Sousa permitiu ao Braga vencer o Vitória de Setúbal, por 2-1, em jogo da nona jornada da Liga.

Após nove jornadas, o Braga somou a sexta vitória, tem os mesmos 21 pontos que o F. C. Porto e é a única equipa que continua sem perder na edição deste ano do campeonato português.



Dyego Sousa foi a figura do jogo, ao marcar os dois golos dos bracarenses (16 e 40 minutos), isolando-se na liderança dos melhores marcadores, com sete tentos. Éber Bessa ainda marcou pelo meio, aos 18 minutos.

O Vitória de Setúbal foi caindo de produção na segunda parte, mas, aos 90+3 minutos, dispôs de soberana ocasião para empatar, por Nuno Valente, mas Pablo, com um corte providencial, impediu-o.

Os minhotos regressam aos triunfos depois de dois empates, frente ao Rio Ave e Vitória de Guimarães, enquanto o Vitória de Setúbal vê interrompida uma série de três jogos sem perder (duas vitórias e um empate).