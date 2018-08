JN Hoje às 21:11 Facebook



A equipa orientada por Abel Ferreira destacou-se esta sexta-feira na liderança da Liga, ao vencer o Chaves, por 0-1, em jogo de abertura da quarta jornada.

O único golo da partida foi apontado por Pablo, aos 44 minutos.



Com este triunfo, a equipa de Abel Ferreira isolou-se de forma provisória na liderança do campeonato, com dez pontos conquistados.