Brahimi de regresso ao onze do F. C. Porto na receção ao Boavista

Hoje às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo argelino Brahimi está de regresso ao onze inicial do F. C. Porto, para a receção ao Boavista, esta noite, pelas 20.30 horas, depois de cinco encontros sem ser titular. Corona também volta a ocupar o lugar no lado direito da defesa.

O argelino Yacine Brahimi e o mexicano Jesús Corona são opção de Sérgio Conceição para o embate desta noite com o Boavista, jogo de abertura da 28.ª jornada da Liga portuguesa. O argelino já não fazia parte do onze inicial azul e branco desde o clássico com o Benfica, a 3 de março.

Nas panteras, o treinador Lito Vidigal mexeu bastante na equipa em relação à partida da ronda passada. Saíram do onze inicial Edu Machado, Obiora, Talocha, Fábio Espinho e Mateus, para darem lugar a Carraça, Matheus Índio, Rafa, Bueno e Raphael.

Onzes iniciais

F. C. Porto: Casillas; Corona, Pepe, Militão, Manafá, Otávio, Danilo, Herrera, Brahimi, Marega e Soares

Boavista: Bracalli; Carraça, Jubal, Neris, Matheus Índio, Rafa, Rafael Costa, Bueno, Raphael, Sauer e Yusupha