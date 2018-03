Brahimi dispensado da seleção da Argélia

Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

O extremo do F. C. Porto tem uma entorse no tornozelo direito e regressa mais cedo a Portugal para recuperar com o departamento médico dos dragões.

Depois de ter apresentado queixas e falhado o particular com a Tanzânia, Brahimi foi dispensado dos trabalhos da seleção da Argélia. A decisão da Federação Argelina de Futebol, comandada pelo ex-futebolista dos dragões Madjer, foi comunicada hoje e permite ao futebolista regressar mais cedo do que o previsto à cidade Invicta. A Argélia volta a entrar em campo na terça-feira, frente ao Irão de Carlos Queiroz.

O mexicano Herrera também já havia sido dispensado da seleção, pelo que também se apresentará mais cedo do que os previsto no F. C. Porto. Os dragões encontram-se a preparar o jogo com o Belenenses, da 28.º jornada da Liga, marcado para o dia dois de abril.