Brahimi é baixa no F. C. Porto para o jogo com o Nacional

O internacional argelino Yacine Brahimi não recuperou da uma tendinite no adutor direito e falha a deslocação do F. C. Porto à Madeira para defrontar o Nacional, em jogo da 33.ª jornada da Liga.

Além de Brahimi, também o capitão Hector Herrera não vai poder dar contributo à equipa frente ao Nacional, por estar castigado, embora tenha seguido viagem integrado na comitiva de que fazem parte 22 jogadores.

Na lista, também não estão os guarda-redes Fabiano e Casillas, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino do F. C. Porto, a 1 de maio, e teve de ser submetido a um cateterismo de urgência, encontrando-se em recuperação.

O Nacional recebe o F. C. Porto no domingo, a partir das 17.30 horas, no estádio da Madeira, em jogo da 33ª jornada da Liga.

Lista dos 22 jogadores que viajaram para a Madeira:

Guarda-redes: Vaná, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

Defesas: Maxi Pereira, Éder Militão, Alex Telles, Manafá, Felipe e Pepe.

Médios: Danilo, Otávio, Jesús Corona, Loum, Oliver, Bruno Costa e Herrera (castigado).

Avançados: Hernâni, Fernando Andrade, André Pereira, Marega, Aboubakar e Soares.