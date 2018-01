Brahimi e Marega com trabalho de recuperação a fadiga muscular

Hoje às 18:12 Facebook

O argelino Brahimi e o maliano Marega, ambos com fadiga muscular, juntaram-se a Otávio no boletim clínico do F. C. Porto, cujo plantel de futebol fez esta sexta-feira uma sessão de recuperação num hotel.

Os dragões, que na quinta-feira à noite venceram fora o Moreirense (2-1) e asseguraram a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, tiveram um dia de trabalho diferente, com o grupo a fazer uma sessão de spa, seguida de almoço conjunto.

Na quinta-feira, o F. C. Porto já tinha revelado que o internacional argelino Brahimi saiu ao intervalo devido a fadiga muscular e que Marega nem entrou em campo, pelos mesmos motivos.

Os dois jogadores realizaram esta sexta-feira tratamentos, enquanto Otávio continua a recuperar de lesão e fez treino condicionado e trabalho de ginásio, enquanto o lateral Diogo Dalot voltou a trabalhar com a equipa B dos dragões.

A equipa de Sérgio Conceição tem treino no sábado, às 11 horas, à porta fechada, na preparação para a visita de segunda-feira ao Estoril Praia (21 horas), em jogo que encerra a 18.ª jornada, a primeira da segunda volta, da I Liga.

O F. C. Porto lidera o campeonato, com 45 pontos, seguido de Sporting, com 43, e de Benfica, com 40.