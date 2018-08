Brahimi falhou treino do F. C. Porto esta manhã no Olival

Arnaldo Martins Hoje às 12:06, atualizado às 14:38 Facebook

Brahimi foi a ausência mais notada no treino do F. C. Porto, esta quarta-feira de manhã, no Olival. Sérgio Conceição chamou os jogadores da equipa B.

O avançado argelino não foi visto em campo durante os 15 minutos de treino abertos à Comunicação Social, esta quarta-feira de manhã, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Apesar de ter estado em dúvida para o jogo com o Chaves, na ronda inaugural da Liga I, Brahimi foi dos melhores jogadores em campo, tendo marcado um golo, na vitória, 5-0, sobre os flavienses.

Marega também não fez parte dos trabalhos da equipa na preparação para o jogo com o Belenenses. O maliano não integrou o plantel no tempo em que os jornalistas presenciaram o treino desta quarta-feira.

Sérgio Conceição chamou dois jovens da equipa B, Pedro Justino e Oleg, aos trabalhos com a equipa principal do F. C. Porto.

Belenenses e F. C. Porto, que venceram na ronda inaugural, defrontam-se no domingo, às 18.30 horas, no Estádio do Jamor, casa dos azuis de Belém esta época por falta de acordo entre a SAD e o clube para a utilização do Estádio do Restelo.