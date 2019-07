Brahimi no Qatar e possível troca Neymar por Gareth Bale

Hoje às 12:52 Facebook

O extremo argelino que deixou o F. C. Porto já fez exames médicos no Al-Rayyan, no dia em que em Espanha se fala numa possível ida de Neymar para o Real Madrid por troca com Gareth Bale.

F. C. Porto: O futuro de Brahimi, 29 anos, está definido e passa pelo... Qatar. O extremo argelino, que acabou contrato com os dragões, já está no país do Golfo Pérsico para assinar pelo Al-Rayyan, que na época passada terminou o campeonato no quarto lugar.

Braga: Assis não fazia parte dos planos dos braguistas e vai prosseguir a carreira na Arábia Saudita, onde voltará a ser treinado por Jorge Simão, o treinador que o orientou no Chaves e Braga. O médio brasileiro vai representar Al-Fayha.

Frankfurt: Kevin Trapp, alvo do F. C. Porto para a baliza, também é cobiçado pelo Eintrach Frankfurt, clube que representou na época passada por empréstimo do Paris Saint-Germain. "Temos falado muitas vezes com o PSG e queremos contratá-lo", anunciou Fredi Bobic, diretor desportivo do emblema alemão.

Mónaco: André Silva está prestes a reforçar o contingente lusitano no Mónaco. Segundo a imprensa francesa, o clube monegasco já tem acordo com o avançado português e deverá pagar cerca de 30 milhões de euros ao AC Milan. No Mónaco, André Silva será treinado por Leonardo Jardim e companheiro de equipa de Gelson Martins.

Real Madrid: De saída do Bernabéu, Gareth Bale pode rumar à China para se tornar no jogador mais bem pago do Mundo ou mudar-se para o Paris Saint-Germain. O "Mundo Deportivo" dá conta de uma proposta do Real Madrid, que está disposto a dar o avançado galês mais 90 milhões de euros para conseguir a contratação de Neymar.

Barcelona: Ivan Rakitic não fecha a porta a uma possível saída de Camp Nou. O médio croata, que tem sido ligado a clubes como o PSG ou o Manchester United, reafirma o deseja de permanecer no clube, mas não afasta outros cenários. "A minha ideia é continuar e a do clube também, mas estou aberto a tudo", disse Rakitic.

Manchester United: A contratação de Harry Maguire pode estar por horas. O "Bleacher Report" adianta que o central inglês está perto de se tornar no defesa mais caro de sempre, já que a transferência deve render 90 milhões de euros ao Leicester.