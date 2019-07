Brahimi será "portista para sempre"

Hoje às 14:53 Facebook

Cinco anos depois de ter chegado ao Porto, o extremo argelino vai mudar-se para o Qatar e deixou mensagem de despedida aos dragões.

Cinco anos não são cinco dias e Brahimi fez questão de reforçar isso na mensagem que marca o ponto final na ligação profissional entre o jogador e o F. C. Porto.

Numa mensagem com o título "À minha família portista que ficará para sempre no meu coração", Brahimi destacou os "cinco anos inesquecíveis" que passou no Dragão.

"Um grande obrigado a todos os adeptos que calorosamente me receberam na minha chegada e sempre me honraram e me apoiaram. Desejo de todo o meu coração muito sucesso e muitos mais títulos para o FC PORTO. Portista para sempre", escreveu o futebolista argelino, que vai jogar no Al Rayyan, do Qatar.