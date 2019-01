Brahimi trabalhou no ginásio a dois dias da receção ao Nacional

Lusa Hoje às 15:52 Facebook

O argelino Brahimi esteve hoje novamente afastado dos trabalhos da equipa do FC Porto, tendo feito tratamento e trabalho de ginásio, a dois dias da receção ao Nacional, para a 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O extremo, que, na quinta-feira, saiu do jogo com o Desportivo das Aves com queixas físicas, realizou tratamento, tal como tinha sucedido na véspera, tendo igualmente efetuado "trabalho de ginásio", segundo adiantaram os "dragões" na sua página oficial na Internet.

Bruno Costa, que se lesionou diante do Belenenses, também esteve em tratamento, enquanto Aboubakar e Otávio voltaram a realizar treino condicionado.

Os "azuis e brancos" informam ainda que Diogo Costa, Chidozie e Marius estiveram ausentes, por estarem ao serviço do F. C. Porto B, anfitrião do Benfica B na II Liga, e que o holandês Bazoer trabalhou com a equipa secundária dos portistas.

O F. C. Porto volta a treinar no Centro de Treinos PortoGaia, no Olival, no domingo, às 11 horas, à porta fechada, sendo que, a partir das 12:30, o treinador Sérgio Conceição falará em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Nacional.

Na segunda-feira, os campeões nacionais recebem o conjunto madeirense, no Estádio do Dragão, a partir das 21.15 horas, no encontro que fecha a 16.ª ronda do campeonato.