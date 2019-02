Brahimi treina de forma condicionada antes da ida a Tondela

JN Hoje às 18:08 Facebook

O F. C. Porto desloca-se, esta sexta-feira, ao reduto do Tondela para disputar a 23.ª jornada do campeonato.

Yacine Brahimi treinou de forma condicionada esta quinta-feira, véspera da deslocação do F. C. Porto a Tondela, onde vai disputar a partida referente à 23.ª jornada do campeonato.

De acordo com a informação disponibilizada pelos azuis e brancos, o internacional argelino realizou treino integrado condicionado, pelo que deverá fazer parte das opções de Sérgio Conceição para o duelo com os beirões.

Além de Brahimi, o boletim clínico dos líderes do campeonato inclui os nomes de Aboubakar (ginásio e treino condicionado), Marega (tratamento) e Danilo Pereira (tratamento e ginásio).