Brasil conquista a Copa América

Seleção canarinha ganhou por 3-1 ao Peru, na final realizada no Maracanã.

O Brasil fez a festa em casa e conquistou pela nona vez a Copa América, ao vencer a seleção peruana na final disputada este domingo à noite, no Rio de Janeiro. Depois de dois títulos para o Chile, em 2015 e 2016, a taça é agora dos brasileiros, que não ganhavam a competição desde 2007.

O primeiro golo do escrete foi marcado pelo extremo Éverton, aos 15 minutos, após grande jogada de Gabriel Jesus. O Peru empatou, de penálti, por intermédio de Paolo Guerrero, aos 44 minutos, mas os brasileiros aproveitaram o tempo de compensação e voltaram a adiantar-se antes do intervalo, desta vez com Jesus no papel de finalizador.

Na segunda parte, os "incas" procuraram o empate, embora as melhores oportunidades tenham sido do Brasil. Aos 70 minutos, Gabriel Jesus, de novo protagonista, foi expulso por acumulação de amarelos e o Peru ainda acreditou, mas a equipa de Tite acabou mesmo por chegar ao 3-1, numa grande penalidade convertida por Richarlison, em cima dos 90 minutos.

O Brasil vai defender o título já em 2020, pois a Copa América voltará a disputar-se daqui a um ano, para ficar alinhada com o Campeonato da Europa, com a organização a cargo da Argentina e da Colômbia. Depois, só será jogada em 2024, no Equador.