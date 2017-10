Brasileiros pedem derrota da equipa para prejudicar Argentina

JN Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Adeptos da seleção brasileira criaram, no Twitter, uma campanha a pedir a derrota frente ao Chile, para prejudicar a Argentina.

Após o empate (0-0), frente ao Peru na passada quinta-feira, a Argentina corre o risco de não se conseguir apurar para o Mundial 2018. Para conseguir o apuramento para a competição, a equipa de Messi tem, obrigatoriamente, de vencer a próxima jornada frente ao Equador mas, para se apurar diretamente, pode precisar que o Chile não vença frente ao Brasil.

Quem está feliz com o cenário argentino são os brasileiros. A seleção canarinha já tem o apuramento para o Mundial garantido e, por isso, os adeptos fizeram um apelo no Twitter, com as hashtags #EntregaBrasil e #EntregaProChile, onde pedem a derrota da própria equipa para prejudicar o a Argentina.

A título de exemplo, os adeptos recordaram alguns casos. A derrota do Brasil frente à Alemanha, por 7-1, em 2014, que motivou festejos dos argentinos; o golo de Maradona com a mão, que originou a conquista do Mundial de 1986; a eliminação frente à seleção das pampas, nos oitavos-de-final, em 1990.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Tanto a visita da Argentina ao Equador como a receção do Brasil ao Chile estão marcadas para as 00.30 horas de terça-feira.