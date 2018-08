Brian Gómez reforça ataque do Feirense

Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

O Feirense anunciou, este sábado, mais um reforço: Brian Gómez. O extremo internacional argentino sub-20 assinou um contrato válido por três temporadas.

O argentino, de 24 anos, mostrou-se satisfeito pelo novo desafio e prometeu atitude para ajudar o Feirense a alcançar os objetivos.

"O Feirense tem todas as condições para continuar a crescer e espero ajudar com o meu futebol. Logo nos primeiros contactos vi todo o profissionalismo e a ambição dos responsáveis da SAD. Estes dois primeiros jogos da nova época refletiram bem isso. Sou um extremo rápido. Costumo fazer muitas assistências. Foram 12 na última época e também fiz cinco golos. Tenho muita gana em campo e nunca desisto de nenhum lance. Podem contar com uma grande atitude e muita vontade de vencer", prometeu.

Na época passada, Brian Gómez representou o Club Atlético Brown.