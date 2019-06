Bruma na rota do Dragão, Navas perto da Luz e Bruno Fernandes longe do Tottenham

JN Hoje às 22:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa fase ainda precoce do mercado de transferências, há nomes que estão a ser colocados na órbita dos três crónicos candidatos ao título em Portugal.

F. C. Porto: Os dragões apresentaram uma proposta por Bruma junto do Leipzig. No entanto, segundo o empresário Cátio Baldé disse ao JN, o Spartak Moscovo e o PSV também estão interessados no extremo e fizeram ofertas superiores.

Benfica: A revista Don Balon escreve que Keylor Navas está de saída do Real Madrid para reforçar os campeões nacionais, dando o acordo como muito bem encaminhado.

Sporting: De acordo com a Sky Sports, o Tottenham não tem em Bruno Fernandes uma prioridade e deve avançar para outra hipótese para o meio-campo. Em causa estará a intransigência do Sporting em negociar apenas por valores que rondem os 70 milhões de euros.

Varzim: Levi Lumeka, avançado inglês formado no Crystal Palace, foi oficializado como reforço do clube que vai competir na LigaPro. O jogador de 20 anos chega a título de empréstimo.

Atlético de Madrid: Marcos Llorente é a mais recente contratação dos colchoneros, chegando ao clube após deixar o rival Real Madrid. O contrato será válido por cinco temporada e a assinatura apenas está dependente da realização dos exames médicos.

Manchester City: Asier Riesgo, guarda-redes que está em final de contrato com o Eibar, deve assinar um contrato válido por uma época com os campeões ingleses. Certa na próxima temporada é a continuidade de Oleksandr Zinchenko, que assinou um vínculo válido até 2024.

Ajax: Erik ten hag, treinador do Ajax, renovou contrato até junho de 2022. Além de ter conquistado o campeonato holandês, o técnico conduziu a turma de Amesterdão às meias-finais da Liga dos Campeões, fase na qual foi eliminada pelo Tottenham após ter deixado pelo caminho o Real Madrid e a Juventus.