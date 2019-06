Bruma troca as voltas ao F. C. Porto e dá o sim ao PSV

Hoje às 09:11 Facebook

O F. C. Porto já não vai contar com Bruma na próxima época. O atual jogador do Leipzig aceitou a oferta dos holandeses e está a caminho do PSV Eindhoven com um contrato de cinco temporadas.

Dirigentes do clube holandês estiveram, na terça-feira, em Lisboa, reunidos com o jogador português e apresentaram uma proposta superior à dos dragões. O encontro terminou já na madrugada desta quarta-feira e, ao que ao JN apurou junto de fonte próxima do jogador, o extremo deu o sim ao emblema de Eindhoven para um contrato de cinco épocas. A operação deve ser oficializada brevemente.

O F. C. Porto oferecia 15 milhões de euros ao Leipzig, onde o atacante joga atualmente.