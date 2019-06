Bruma viaja para fazer testes médicos e concluir processo na Holanda

Hoje às 16:05 Facebook

Bruma viajou para Eindhoven onde irá realizar exames médicos e tudo indica oficializar o acordo com o PSV para as próximas cinco temporadas.

O volte face no processo negocial sucedeu em apenas poucas horas e depois de uma investida dos dirigentes do PSV, que conseguirem um acordo com o jogador já durante a madrugada. A proposta de cinco anos terá sido superior aos números apresentados pelos azuis e brancos e o atleta deu o sim aos holandeses.

Falta agora realizar exames médicos e colocar tudo no papel para oficializar a ligação do ainda atacante do Leipzig, clube que terá também já um entendimento com o emblema holandês.