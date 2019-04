Bruno Alves marca um grande golo e é comparado a Cristiano Ronaldo

Nuno Barbosa Hoje às 16:37 Facebook

O Parma ainda não está a salvo no principal escalão do futebol italiano, mas este sábado conquistou um importante ponto rumo a esse objetivo. Na receção ao AC Milan, Bruno Alves vestiu-se de herói e marcou o golo, de livre direto, que garantiu o empate (1-1)

Decorria o minuto 87 do Parma-AC Milan, quando o capitão da equipa da casa, Bruno Alves, foi chamado a marcar um livre direto. O defesa fez a bola passar por cima da barreira e aninhar-se, depois, no fundo das redes da formação milanesa, consumando o empate. Foi um grande golo que, com alguma naturalidade, despontou as comparações com Cristiano Ronaldo.

"Definitivamente é o Cristiano Ronaldo quem bate melhor os livres diretos, mas eu também tento fazer as coisas bem", reagiu Bruno Alves aos microfones da Sky Sports.

Na partida disputada este sábado, o AC Milan adiantou-se no marcador por intermédio de Samu Castillejo (69m), mas o internacional português acabou por empatar a partida, já perto do final, garantindo um ponto importantíssimo para o Parma na luta pela permanência. Nos festejos do disparo certeiro, Bruno Alves correu para o banco e abraçou o treinador Roberto D´Aversa.

"A relação com o treinador é muito importante, especialmente nas fases de decisões como é esta. O grupo está muito unido", explicou Bruno Alves. E acrescentou: "Para mim marcar não é assim tão importante, o importante foi termos conquistado mais um ponto rumo ao nosso objetivo. Para um central, como eu sou, o trabalho principal passa por impedir os adversários de marcar, mas estou muito feliz por ter ajudado a equipa".

Confira, agora, os resultados de todos os jogos da 32.ª jornada da Série A já disputados neste sábado. A Juventus-Fiorentina arranca às 17 horas e pode garantir o título à equipa de Cristiano Ronaldo e Cancelo. O Inter Milão-Roma tem apito inicial marcado para as 19.30 horas e o Nápoles-Atalanta realiza-se domingo, às 18 horas.

Parma 1-1 AC Milan

Bolonha 3-0 Sampdória

Cagliari 1-0 Frosinone

Empoli 2-4 SPAL

Génova 0-1 Torino

Lazio 1-2 Chievo

Udinese 1-1 Sassuolo