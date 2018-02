Bruno César e Montero titulares no Sporting frente ao Feirense

JN Ontem às 17:02 Facebook

O Sporting recebe, este domingo, o Feirense em jogo a contar para a 22.ª jornada da liga. Bruno César e Bryan Ruiz são as novidades do onze leonino. William Carvalho está de regresso.

Para o duelo deste domingo, Jorge Jesus não pode contar com os castigados Fábio Coentrão e Acuña e os lesionados Podence e Bas Dost. Na equipa de Nuno Manta Santos, são baixa os lesionados Barge e Cris e o castigado Hugo Seco.

No histórico de confrontos entre as duas equipas em Alvalade, os leões venceram nas cinco receções do grupo de Santa Maria da Feira.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Bruno César; Gelson, William, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Montero e Doumbia.

Onze do Feirense: Caio, Sony, Flávio, Luís Rocha, Kakuba, Luís Aurélio, Babanco, Luís Machado, Tiago Silva, Edson Farías e João Silva.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Luís Ferreira (Braga). No videoárbitro estará Manuel Oliveira (Porto)