Defendi tinha acabado de ser expulso, com vermelho direto, por defender com a mão, fora da área, um remate de Marius. Para a baliza do Famalicão entrou Gabriel, que foi incapaz de defender a bomba de Bruno Costa, que deu vantagem ao F. C. Porto B na 24.ª jornada da Liga Pro.

No Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, o Famalicão não tardou a restabelecer a igualdade, por intermédio de Fabrício, na conversão de uma grande penalidade por falta do portista João Pedro sobre o famalicense Ângelo. O encontro acabou empatado (1-1).

A equipa de Rui Barros apresentou-se em campo, nesta receção ao Famalicão com seis jogadores da equipa principal. A saber Diogo Costa, João Pedro, Mbemba, Bruno Costa, André Pereira e Marius.

Veja o golo de Bruno Costa: