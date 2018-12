Bruno Costa titular no F. C. Porto frente ao Belenenses

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto defronta o Belenenses este domingo, no Jamor, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Bruno Costa é a novidade dos azuis e brancos. Vaná também vai a jogo.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Otávio e Aboubakar. Do lado do Belenenses, os também lesionados Sagna, Nuno Tomás, Chaby e Tiago Caeiro estão indisponíveis.

Para assegurar um lugar na "Final Four", o F. C. Porto, líder do grupo C, tem obrigatoriamente de vencer. Caso os azuis e brancos e o Chaves, também com quatro pontos, consigam um triunfo, passa a equipa que tiver a maior diferença entre golos marcados e sofridos. Já o Varzim, para passar à próxima fase, precisa de vencer em Chaves e esperar que o F. C. Porto não vença no Jamor.

Onze do Belenenses: Mika; Gonçalo Tavares, Cleylton, Nuno Coelho, Luís Silva e Reinildo; Eduardo Henrique, André Santos, Ljujic, Dálcio e Dramé.

Onze do F. C. Porto: Vaná; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Herrera e Bruno Costa; Corona, Marega e Brahimi.

O pontapé de saída está marcado para as 17 horas e a arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto).