Bruno de Carvalho: "A AG foi muito importante para a minha sanidade mental"

O presidente do Sporting voltou a comentar o que aconteceu na Assembleia Geral do Sporting, a 17 de fevereiro e comentou a passagem dos leões aos oitavos de final da Liga Europa.

"Numa AG com oito pontos, de assuntos importantes, chegámos a um ponto em que se queria discutir o regulamento disciplinar e as alterações estatutárias... e vínhamos de uma campanha de chavões. Não se discutia nada, só se falava em pidesco, rei da rolha, ditador, coreano, nazi, venezuelano... Olhámos para a AG e retirámos uma conclusão ao não quererem discutir esses dois pontos. Ficava em causa o nosso trabalho, a nossa credibilidade enquanto órgãos sociais. Era tudo chavões, sempre foi um mar de chavões. Não conheço quem vive disto e coloca na mão de uma minoria o seu futuro. Depois de ter sido eleito com a maior votação de sempre do Sporting. Falou-se de amuo, chantagem, espada contra a parede. Esta Assembleia Geral foi muito importante para a minha sanidade mental e para nos sentirmos à vontade para fazer o nosso trabalho. Vivemos num país em que se paga a patetas para falar na televisão. Os sem abrigo precisam e não iriam dizer patetices", começou por afirmar.

Em declarações à Sporting TV, o líder dos leões deixou, ainda, críticas à ERC.

"Se não tem sido uma Assembleia Geral Extraordinária eu não estaria aqui a falar. E continuamos mais uma semana a ouvir os chavões, apoiados pela Comunicação Social que desde 2011 falam de que fali empresas, que sou um Vale e Azevedo... Porque é que a ERC ou o Sindicato dos jornalistas, ou o CNID, não fazem nada? Abri e fechei empresas quando achei que devia".

Relativamente à passagem do Sporting aos oitavos de final da Liga Europa, Bruno de Carvalho mostrou-se satisfeito com o feito mas descontente com o resultado.

"Passagem sim, mas não foi propriamente agradável o empate. Cumprido um objetivo, temos pena de não contribuir com mais pontos para o ranking. Tornámos o jogo fácil e depois a parte final não estávamos à espera. Estamos nas frentes, com atitude e compromisso a querer dar alegrias", concluiu.