Bruno de Carvalho à espera de decisão para regularizar dívidas fiscais

Ex-presidente do Sporting aguarda processo de contencioso antes de pagar valores em falta ao fisco.

Bruno de Carvalho está à espera de uma decisão judicial para pagar as dívidas fiscais de que é suspeito por incumprimento. Segundo apurou o JN junto de fonte próxima do ex-presidente do Sporting, só depois da conclusão do processo de contencioso é que se saberá se o antigo dirigente terá de pagar, ou não, os valores em falta ao fisco. Por enquanto, Bruno de Carvalho aguarda a conclusão do processo.