Bruno de Carvalho: "A justiça está a ser feita"

O Presidente do Sporting reuniu-se, esta quinta-feira, com o secretário de Estado do Desporto e da Cultura e comentou as buscas feitas no Benfica a propósito do caso dos emails.

"Acho que houve algum percalço há duas ou três semanas. Significa que a justiça está a funcionar. Agora, que funcione também no caso dos vouchers. É fundamental para o futuro do futebol que a justiça funcione e nós acreditamos que vai funcionar", admitiu o líder dos leões à saída da reunião com João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e da Cultura, no Ministério da Educação.

Relativamente à reunião desta quinta-feira, Bruno de Carvalho preferiu não comentar os assuntos que foram abordados: "Não vou falar do que estivemos a falar. O Sporting, como sabem, luta por contribuir sempre para um futebol e um desporto melhor e foi sobre isso que viemos aqui ter uma reunião. É sempre positivo para o Sporting poder expor as suas opiniões e ideias", explicou.

Recorde-se que esta quinta-feira, o Estádio da Luz foi alvo de uma operação da Polícia Judiciária, confirmada pelo Benfica.