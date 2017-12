Bruno de Carvalho acusa Luís Filipe Vieira de "incitamento ao ódio"

JN Hoje às 15:49 Facebook

Através do Facebook, o líder dos leões citou uma frase de Luís Filipe Vieira, acusando-o de "incitamento ao ódio".

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, emitiu no sábado um comunicado como forma de reagir à notícia que dá conta de uma investigação a um alegado caso de corrupção a envolver as águias no Rio Ave - Benfica de abril de 2016.

Este domingo, Bruno de Carvalho, através do Facebook, citou a frase "Mas alerto para o seguinte: toda a Nação Benfiquista vai ser chamada para tomar nas suas mãos o ataque a esta vil e falsa campanha" do comunicado do líder das águias, acusando-o de "incitamento ao ódio".

"Peço desculpa por esta frase bélica, de incitamento ao ódio, de incitamento à violência e pirómana! Ah, perdão.... Não fui eu! (é só gente séria e responsável) Feliz 2018 a todos!", pode ler-se.